Мороз знає, як не опинитися на політичному узбіччі

Лідер Соцпартії Олександр Мороз упевнений у тому, що його політична сила у майбутньому посилиться.

Про це Мороз сказав в інтерв`ю "Газеті по-українськи", повідомляє сайт СПУ.

"Ми не виходимо ні з політичного, ні інформаційного простору, а навпаки - будемо підсилювати свою присутність у ньому", - сказав лідер СПУ.

При цьому Мороз висловив упевненість, що після аналізу виборчої кампанії Соцпартія зробить належні висновки з помилок і поразки.

"Це буде нелегко, але в партії є й достатній кадровий ресурс, і потужний депутатський корпус у радах різного рівня, щоб не виявитися на політичному узбіччі", - відзначив він.

Мороз також наголосив, що його політична доля не віддільна від долі СПУ, і тільки партії вирішувати, чи буде він надалі її очолювати.