БЮТ у Дніпропетровську відкрив штаб допомоги постраждалим від вибуху газу

Блок Юлії Тимошенко у Дніпропетровську відкрив штаб допомоги постраждалим внаслідок вибуху газу у багатоповерховому будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, людям буде надаватися матеріальна, юридична і психологічна допомога.

Адреса штабу: пр. Карла Маркса, 65, 1-й поверх (вхід з площі Леніна). Телефони: 791-11-36, 791-15-52.

Також відкрито рахунок Фонду допомоги постраждалим від вибуху газу по вулиці Мандриківській у Дніпропетровському облуправлінні «Ощадбанку»: 260083015278 код банку 305482. Суганяка Н.