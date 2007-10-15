БЮТ у Дніпропетровську відкрив штаб допомоги постраждалим від вибуху газу
04:52, 15 жовтня 2007Політика
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Матеріальної, юридичної і психологічної
Блок Юлії Тимошенко у Дніпропетровську відкрив штаб допомоги постраждалим внаслідок вибуху газу у багатоповерховому будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, людям буде надаватися матеріальна, юридична і психологічна допомога.
Адреса штабу: пр. Карла Маркса, 65, 1-й поверх (вхід з площі Леніна). Телефони: 791-11-36, 791-15-52.
Також відкрито рахунок Фонду допомоги постраждалим від вибуху газу по вулиці Мандриківській у Дніпропетровському облуправлінні «Ощадбанку»: 260083015278 код банку 305482. Суганяка Н.
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