У Ющенка досі чекають угоду про коаліцію і проблем не бачать

У Секретаріаті Президента очікують угоду про коаліцію та кандидатуру прем’єр-міністра у понеділок.

Про це в Секретаріаті повідомили Телевізійній службі новин каналу 1+1 у неділю ввечері.

"У Секретаріаті Президента ТСН повідомили, що угоду чекають у понеділок, робочий день, і ніякої проблеми в тому, що угоду могли не принести в день вихідний, не бачать", - зазначила ведуча новин.

Водночас, за даними інших джерел ТСН, угода буде на столі в президента у вівторок або середу.

"БЮТ і НУНС іще не домовилися з трьох позицій: чи відходить частина губернаторів до Блоку Тимошенко, які поправки будуть внесені до закону про Кабмін і механізм підпорядкування міністерства внутрішніх справ", - відзначає 1+1.

Як повідомлялося, лідер БЮТ Юлія Тимошенко обіцяла, що в суботу демократичні сили подадуть президенту угоду про коаліцію та кандидатуру прем’єр-міністра.

Українська правда