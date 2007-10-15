У Ющенка досі чекають угоду про коаліцію і проблем не бачать
БЮТ і НУНС іще не домовилися з трьох позицій
У Секретаріаті Президента очікують угоду про коаліцію та кандидатуру прем’єр-міністра у понеділок.
Про це в Секретаріаті повідомили Телевізійній службі новин каналу 1+1 у неділю ввечері.
"У Секретаріаті Президента ТСН повідомили, що угоду чекають у понеділок, робочий день, і ніякої проблеми в тому, що угоду могли не принести в день вихідний, не бачать", - зазначила ведуча новин.
Водночас, за даними інших джерел ТСН, угода буде на столі в президента у вівторок або середу.
"БЮТ і НУНС іще не домовилися з трьох позицій: чи відходить частина губернаторів до Блоку Тимошенко, які поправки будуть внесені до закону про Кабмін і механізм підпорядкування міністерства внутрішніх справ", - відзначає 1+1.
Як повідомлялося, лідер БЮТ Юлія Тимошенко обіцяла, що в суботу демократичні сили подадуть президенту угоду про коаліцію та кандидатуру прем’єр-міністра.