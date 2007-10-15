Мороз: подивимося, хто тепер буде призначений зрадником

"Ґрунтовний аналіз торішньої ситуації дозволить будь-кому зробити висновок, що соціалісти діяли у 2006-му адекватно обставинам, створивши коаліцію з Партією регіонів та комуністами. У нас не було вибору", - сказав лідер СПУ в інтерв’ю „Газеті по-українськи”.

"Подивіться на нинішню ситуацію — це ж майже проекція торішньої. Президентська компанія знову імітує відданість ”демкоаліції”. Водночас, як і торік, шукає шляхів її уникнення. Але тоді на роль винуватця нестворення коаліції були придатні Олександр Мороз і соціалісти. Тепер такого аргументу немає. А проблема ж лишилася. Готовність, потреба, результати голосування — отже, й доцільність створення коаліції Партії регіонів та ”Нашої України” як була торік, так і залишається нині. Подивимося, хто тепер буде призначений ”зрадником”, - цитує Мороза прес-служба СПУ.

"Укотре повторюю: нас зрадили багато разів, не виконали жодного пункту підписаних та обумовлених угод. Це були жорстокі уроки співпраці з іншими політичними силами. Але ми не хникали, не шукали винуватців, не брехали. Ми йшли своєю дорогою, допускаючи інколи й неточні кроки. Так буває. Одна з тих неточностей — запізніле припинення комедії з тою ж ”демократичною” коаліцією", - підкреслив лідер соціалістів