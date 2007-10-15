Суд відмовив соціалістам у вимозі перерахувати голоси

Вищий адміністративний суд України відхилив позов кандидата в народні депутати від Соціалістичної партії Івана БОКОГО, в якому він вимагав заборонити Центральній виборчій комісії оголошувати результати виборів 30 вересня і провести повторний підрахунок голосів на всіх виборчих ділянках.

Про це повідомляє сьогодні видання «Комерсант-Україна» з посиланням на заступника голови Центрвиборчкому Андрія МАГЕРУ.

За його словами, ВАСУ "відмовив в ухваленні даної позовної заяви" на тій підставі, що суд не "розглядає порушення, що сталися до дня голосування". Таким чином, сказав він, ніщо не перешкоджає Центрвиборчкому повідомити остаточні підсумки дострокових виборів. 15 жовтня ЦВК їх офіційно обприлюднить, пообіцяв А.МАГЕРА.

Як повідомлялося, 12 жовтня І.БОКИЙ звернувся до ВАСУ з вимогою визнати дії Центрвиборчкому при розгляді і прийнятті протоколів, що надійшли з усіх 225 тервиборчкомів, незаконними, а самі документи - "недійсними" і “такими, що суперечать закону".

У своїй позовній заяві І.БОКИЙ вказав, що кількість виборців, які були внесені в списки і могли взяти участь в голосуванні, становить 37 185 882 осіб. Проте, згідно з проведеним ним "аналізом списків виборців", їх має бути менше на 3 323 763. Посилаючись на інформацію МВС, складену за даними Державної прикордонної служби, І.БОКИЙ стверджує, що ці люди "виїхали за кордон" і знаходилися там в той момент, коли "уточнення списків виборців відповідно до законодавства вже неможливе".

На думку позивача, таке "масштабне і безпрецедентне ігнорування" принципів виборчого права "робить неможливим встановлення реального волевиявлення громадян". У зв`язку з цим І.БОКИЙ вимагав "заборонити ЦВК обнародувати і публікувати остаточні результати виборів до перерахунку голосів на підставі уточнених списків виборців", які мають бути складені відповідно до наданих МВС списків громадян, які знаходилися в день голосування за кордоном.