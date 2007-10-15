Губернатор готовий призначити людей Тимошенко за однієї умови

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ погоджується з кадровими пропозиціями БЮТ і готовий призначити своїми заступниками їх представників за умови формування в облраді постійної коаліції НУ-НС і БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив журналістам 14 жовтня в Кременчуцькому районі.

За його словами, він спокійно сприйняв заяву керівництва Полтавської обласної організації Блоку Юлії ТИМОШЕНКО про те, що вони претендують на посаду губернатора і двох заступників в Полтавській області.

«Я підтримую їх. Проте БЮТ, на жаль, зняв свого представника з посади голови облради і передав це крісло представнику Партії регіонів. На сьогодні ніякої політичної коаліції в облраді не існує. Є ситуативна коаліція. Нинішні кадрові пропозиції можуть бути враховані за головної умови - при створенні в облраді постійної коаліції НУ-НС і БЮТ. При цьому у коаліції повинен бути чітко прописаний формат діяльності, мета і завдання», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Нагадаємо, минулого тижня Полтавська обласна організація Блоку Юлії ТИМОШЕНКО заявила, що претендує на посаду губернатора і двох заступників в Полтавській області. Свої вимоги керівництво партійної організації обґрунтовує перемогою БЮТ на виборах в регіоні: блок набрав 37,86% голосів виборців, випередивши інші партії і блоки.