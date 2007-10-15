Семенюк звинувачує олігархів у провалі СПУ на виборах
Голова ФДМУ дала деякі рекомендації
Соціалістів просто не допустили до парламенту. Про це заявила представник Соціалістичної партії України, голова Фонду державного майна Валентина Семенюк.
Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі СПУ, В.Семенюк відзначила, що непроходження Соцпартією трипроцентного бар`єру - результат тієї діяльності, яку вела партія і вона сама на посаді голови Фонду держмайна.
"Я можу не називати прізвищ, зокрема, прізвище одного олігарха, який приходив до мене і сказав: "Нам простіше переобрати всю Верховну Раду, ніж вас терпіти з Морозом на ваших посадах, - сказала В.Семенюк. - Тому всі олігархи все правильно підрахували і зробили. Їм потрібно було переобрати Верховну Раду, щоб позбавитися соціалістів". За словами В.Семенюк, вона протидіяла багатьом різним аферам, маючи потужну фракцію в парламенті, і "нажила багато ворогів".
Коментуючи можливі майбутні дії у сфері розподілу держвласності, голова Фонду держмайна сказала, що "не хоче ворожити на кавовій гущі".
Проте В.Семенюк готова дати деякі рекомендації. "Я б рекомендувала одне. У нас зараз залишилося 22% державній власності. І, думаю, тим, хто переміг на виборах, варто узяти цей перелік майна і з формуванням коаліції почати його ділити. Адже саме до цього вони рвалися!" - заявила В.Семенюк.