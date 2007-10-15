Семенюк звинувачує олігархів у провалі СПУ на виборах

Соціалістів просто не допустили до парламенту. Про це заявила представник Соціалістичної партії України, голова Фонду державного майна Валентина Семенюк.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі СПУ, В.Семенюк відзначила, що непроходження Соцпартією трипроцентного бар`єру - результат тієї діяльності, яку вела партія і вона сама на посаді голови Фонду держмайна.

"Я можу не називати прізвищ, зокрема, прізвище одного олігарха, який приходив до мене і сказав: "Нам простіше переобрати всю Верховну Раду, ніж вас терпіти з Морозом на ваших посадах, - сказала В.Семенюк. - Тому всі олігархи все правильно підрахували і зробили. Їм потрібно було переобрати Верховну Раду, щоб позбавитися соціалістів". За словами В.Семенюк, вона протидіяла багатьом різним аферам, маючи потужну фракцію в парламенті, і "нажила багато ворогів".

Коментуючи можливі майбутні дії у сфері розподілу держвласності, голова Фонду держмайна сказала, що "не хоче ворожити на кавовій гущі".

Проте В.Семенюк готова дати деякі рекомендації. "Я б рекомендувала одне. У нас зараз залишилося 22% державній власності. І, думаю, тим, хто переміг на виборах, варто узяти цей перелік майна і з формуванням коаліції почати його ділити. Адже саме до цього вони рвалися!" - заявила В.Семенюк.