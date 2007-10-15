Ющенко дав Януковичу два дні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ № 969/2007 “Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації у місті Дніпропетровську”.

Як йдеться в розміщеному на офіційному сайті Президента України документі, з метою подолання наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої вибухом побутового газу 13 жовтня 2007 року у місті Дніпропетровську, що призвів до людських жертв, руйнувань жилих будинків і заподіяв шкоди майну громадян, глава держави доручив Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у дводенний строк комплексний план заходів щодо забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Уряду доручено “проаналізувати причини вибуху побутового газу 13 жовтня 2007 року у місті Дніпропетровську, для чого створити відповідну державну комісію, та за результатами аналізу вжити в установленому порядку заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності”. Також доручено “утворити державну комісію для визначення аварійності пошкоджених вибухом побутового газу 13 жовтня 2007 року у місті Дніпропетровську помешкань громадян” та “забезпечити виділення коштів для надання матеріальної допомоги родинам загиблих, громадянам, постраждалим внаслідок вибуху побутового газу, придбання до кінця 2007 року житла громадянам, житло яких внаслідок вибуху побутового газу 13 жовтня 2007 року у місті Дніпропетровську визнано аварійним і непридатним для проживання, а також компенсації їм матеріальних збитків”.

Окрім того, Кабінету Міністрів доручається вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації, зокрема: відселення мешканців із зруйнованих, пошкоджених квартир, будинків у жилі приміщення для тимчасового проживання; ліквідації завалів, що спричинені вибухом побутового газу; забезпечення додержання громадського порядку в районі, де стався вибух побутового газу, а також забезпечити технічну перевірку газорозподільних мереж та належний контроль за роботою систем тепло- та газопостачання в населених пунктах України.

Указом Дніпропетровській обласній державній адміністрації доручено вжити вичерпних заходів щодо надання громадянам, постраждалим внаслідок вибуху побутового газу 13 жовтня 2007 року у місті Дніпропетровську, допомоги, в тому числі медичної, психологічної, забезпечення їх теплим одягом, гарячим харчуванням, питною водою. Також доручено забезпечити невідкладне оздоровлення та психологічне відновлення дітей, постраждалих внаслідок вибуху побутового газу 13 жовтня 2007 року у місті Дніпропетровську та забезпечити стале функціонування суб`єктів господарювання, що здійснюють життєзабезпечення населення міста Дніпропетровська.

Цим документом запропоновано Генеральній прокуратурі України забезпечити нагляд за всебічним, повним і об`єктивним розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом вибуху природного газу, вжити вичерпних заходів щодо виявлення причин і умов, що спричинили вибух.