Луценко обіцяє коаліцію відразу після присяги

“Сильна опозиція, якою буде Партія регіонів, має право вимагати до себе особливої уваги. “Наша Україна – Народна Самооборона” і БЮТ готові віддати ПР, як опозиції, посади віце-спікера, віце-прем’єра, заступників міністрів і голів обласних адміністрацій з контрольною функцією”, - сказав в інтерв’ю журналу “Кореспондент” лідер Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Луценко.

За його словами, звернення Ющенка було направлено на чітке вирішення двох задач. “По-перше, створення парламентської більшості, а, по-друге, побудову конструктивних взаємовідносин з парламентською опозицією. Перше і друге завдання ми вирішили”, - цитує політика офіційний сайт блоку НУ-НС.

Водночас, Луценко відзначив, що Литвин має прийняти рішення, де він, і зробить це якомога скоріше. “Кожний день невизначеності зі складом майбутньої коаліції дестабілізує ситуацію у країні”, - підкреслив він.

Юрій Луценко повідомив, що на днях були проведені консультації, на яких демократичні сили переконалися, що політичні сили виконають свої передвиборчі обіцянки. “Як тільки депутати складуть присягу, одразу після цього буде сформована коаліція”,- наголосив він.