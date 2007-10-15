Ющенко зустрінеться з Тимошенко, Луценком і Кириленком

Сьогодні о 15.00 має відбутися зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами демократичних сил.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Крім того, анонс про зустріч В.ЮЩЕНКА з Юлією ТИМОШЕНКО, Юрієм ЛУЦЕНКОМ та В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ щойно з’явився на сайті глави держави.

В прес-службі БЮТ також зазначили, що впродовж суботи-неділі в окремих засобах масової інформація з`явилися повідомлення про те, що демократичні сили не представили Президенту України узгоджений варіант коаліційної угоди.

“Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко уповноважена заявити, що коаліційна угода між БЮТ та НУ-НС повністю готова. Її підписання відбудеться відразу після оголошення Центральною виборчою комісією офіційних результатів дострокових виборів”, - наголошується в повідомленні.

В БЮТ зазначили, що до оголошення ЦВК результатів виборів робоча група з представників Блоку Юлії Тимошенко та блоку "Наша Україна - Народна самооборона" узгоджують тексти законопроектів, які коаліція винесе на першочерговий розгляд Верховної Ради VI скликання.

“Ніяких розбіжностей щодо підписання коаліційної угоди між демократичними силами не існує. Ми переконані, що Президент, говорячи про підписання угоди протягом 5 днів, теж мав на увазі терміни, визначені законом для оголошення офіційних результатів виборів”, - наголошують в БЮТ.