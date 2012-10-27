В день виборів Майдан Незалежності окупують визволителі (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, о 10.00 розпочнеться Ритуал пам’яті з покладанням квітів до могили Невідомого солдата та пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації І.М.Кожедубу.

О 10.30 духові оркестри на головній площі столиці розпочнуть концертну програму. Українські народні пісні та музичні твори років Великої Вітчизняної війни прозвучать у виконанні Київського академічного муніципального оркестру, Народного хору, вокального ансамблю «Мальви», Народного фольклорного ансамблю «Червона калина», а також колективів Міністерства оборони України, Головного управління Внутрішніх військ МВС України та Державної прикордонної служби України. Творчі дарунки ветеранам також підготували Народний ансамбль танцю «Перлина» і колективи навчальних закладів міста.

Об 11.00 у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудеться зустріч голови КМДА Олександра Попова з активом ветеранів міста. Голова міськдержадміністрації вручить ветеранам пам’ятні медалі «На відзначення 1530-річчя Києва» та разом з ними огляне виставку-презентацію військової техніки часів Великої Вітчизняної війни. Також ветеранів пригощатимуть обідом і «солдатською кашею».