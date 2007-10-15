Регіонали не готові до атаки з Марса

“Найімовірніше, що такого не буде”, - так представник Партії регіонів Тарас Чорновил у інтерв’ю Радіо Свобода відповів на питання щодо можливої відмови депутатів ПР приносити присягу. “Я б сказав, 100%, що такого не буде. Але просто офіційного рішення партії з цього приводу не приймалося, як і десятків тисяч інших випадків – наприклад, що робити у випадку атаки марсіан, - уточнив Чорновіл. - Немає рішення, але ми не збираємося повторювати досвід роботи “Нашої України” і БЮТ, який вже у минулому скликанні мав дуже великий присмак саботажу”.

Політик пояснив, що заява Інни Богословської: ПР відмовиться від мандатів у випадку створення будь-якої коаліції, крім широкої, - не спроба шантажу, а дещо нервова реакція, спричинена атмосферою в студії. “Ні, шантажем я би це не назвав. Знаєте, це було під час дуже конкретної речі - абсолютно реального живого ефіру, в якому була досить жорстка перепалка, де весь час згадувалось про інші фактори тиску з другої сторони. І це була особиста персональна відповідь, потім вже була відповідь протилежного характеру цілого ряду представників Партії Регіонів, де сказано було, що такої позиції в партії немає. Це її особиста позиція, особиста думка, на яку кожен з нас має право”, - заявив Чорновіл.