Міліція каже, що везла людей для спостереження, а не для каруселі

Про це УНІАН повідомили в ГУ МВС в Києві.

Зокрема, як зазначили в главку, дійсно, вранці біля станції метро «Бориспільська» знаходилась колона автобусів з людьми, але, як з’ясували правоохоронці, в автобусах були люди, які за офіційно укладеною угодою їхали в район для роботи на виборчих дільницях.

Як повідомляв УНІАН, «Батьківщина» раніше заявила, що у Києві в районі Харківської площі затримано два автобуси з людьми для «каруселей».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в автобусах знаходилися молоді люди, які нібито їхали спостерігати за виборами в області.

Після зупинки автобусів молоді люди почали пішки розходитися по домівках, поки інші давали покази. Ще двом автобусам вдалося зникнути.

«Як зазначив головний групи, люди їхали спостерігати за виборами в області, а перед цим заїхали організовано проголосувати. Не на камеру самі хлопці зізнаються, що за таку поїздку їм заплатили гроші», - повідомили в «Батьківщині».