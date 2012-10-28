Сьогодні у Києві - святковий феєрверк

Військово-патріотичними піснями та виставкою-презентацією військової техніки часів Великої Вітчизняної війни сьогодні у центрі столиці відзначають 68-му річницю визволення України від фашистських загарбників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Народні гуляння відбуваються на вулиці Хрещатик на та Майдані Незалежності.

Концертна програма розпочалася з виступу духових оркестрів.

Почути українські народні пісні та музичні твори років Великої Вітчизняної війни сьогодні можна у виконанні Київського академічного муніципального оркестру, Народного хору, вокального ансамблю «Мальви», Народного фольклорного ансамблю «Червона калина», а також колективів Міністерства оборони України, Головного управління внутрішніх військ МВС України та Державної прикордонної Служби України.

Концерт до 68-ї річниці визволення України відбудеться і на Михайлівській площі. Тут виступатимуть Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних сил України та популярні українські виконавці, серед яких Оля Цибульська, Наталія Бучинська, Катерина Бужинська, Марія Яремчук, Альоша, Тіна Кароль, Брати Карамазови, гурт «Мед Хедз» та інші.

Завершиться концерт на Михайлівській площі о 22:00 святковим феєрверком.