На 16.00 проголосували 45,36% виборців

Станом на 16.00 явка виборців на виборчі дільниці з виборів народних депутатів України становить 45,36 %.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднені у ЦВК інформаційно-аналітичною системою "Вибори-2012".

"Найбільш активно на 16 годину голосували виборці Вінницької, Волинської, Львівської, Чернівецької областей. Найменш активно – в Криму, Одеській та Кіровоградській областях", - сказала секретар Центральної виборчої комісії Тетяна Лукаш.

За її словами, явка виборців на цих парламентських виборах не відрізняється від аналогічного показника на минулих виборах. "У 2006 році на 16 годину на виборчі дільниці прийшов 41% виборців, в 2007 році – 43%, у 2010 році на президентських виборах явка на цю годину становила 47%. Особливих відмінностей у явці виборців на цих виборах не має", - вважає вона.

Ці дані отримані від всіх 225 виборчих округів.