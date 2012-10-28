Тягнибок нарешті зміг проголосувати
17:18, 28 жовтня 2012Політика
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Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок проголосував на виборчій дільниці №800116 з другого разу.
Паспорт Тягнибоку везли зі Львова. Фото Українська правда
Перед тим він з дружиною Ольгою та сином Гордієм відвідав церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі та вклонився пам'яті героїв-крутянців, повідомляє прес-служба ВО «Свобода».
Тягнибок зранку вже приходив голосувати, але не зміг. Як виявилося, він прийшов на дільницу з закордонним паспортом замість національного, який він забув у Львові.
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