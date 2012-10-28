Тягнибок нарешті зміг проголосувати

Перед тим він з дружиною Ольгою та сином Гордієм відвідав церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі та вклонився пам'яті героїв-крутянців, повідомляє прес-служба ВО «Свобода».

Тягнибок зранку вже приходив голосувати, але не зміг. Як виявилося, він прийшов на дільницу з закордонним паспортом замість національного, який він забув у Львові.