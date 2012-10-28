«Свобода» стверджує, що перемогла в Австралії

ВО «Свобода» оприлюднила перші дані результатів виборів з закордонного виборчого округу на дільницях, де голосування вже завершено.

Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», ця політична сила отримала 30% голосів виборців, які проголосували на дільниці №900001 (Австралія, Нова Зеландія). ВО "Батьківщина" - 23%, Партія Регіонів - 19%, УДАР - 12%, "Русскій блок" - 7%, "Наша Україна" - 7%, Комуністична партія - 2%.

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