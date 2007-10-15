Мороз почав писати про ”сатанинську породу” влади

Лідер Соцпартії Олександр Мороз висловлюється за створення "помаранчевої" коаліції в новій Верховній Раді, хоча і вважає, що вона зашкодить розвитку країни.

Про це він написав у статті "Лукава влада і байдужний народ", опублікованій в "Київському телеграфі".

"Гріх таке бажати, бо знаю — це горе. Але хотів би, щоб коаліція БЮТ—"НУНС" усе-таки була створена. І щоб попрацювала хоча б два роки або скільки там люди витримають", - пише Мороз.

На його думку, коли "усі соціальні закони (згідно з рішенням Конституційного суду з ініціативи БЮТ) будуть профінансовані, коли за два роки будуть повернуті заощадження громадян, коли не будуть збільшуватися комунальні платежі, а хлопці не будуть призиватися на армійську службу,... люди протверезіють і згадають пропозиції соціалістів — владу потрібно переводити туди, де живе народ: у села і міста".

"Тому що можна довго водити людей по лабіринту, але вони зрештою розберуться в усьому. І візьмуться за поводирів", - зазначив Мороз.

На його думку, розчаруванням, що панує в суспільстві, "користуються пройдисвіти, які на хвилі брехні, підкупу і шантажу пробираються до владних важелів, щоб з їх допомогою піклуватися про особисте благо".

"Не стали ми поки демократичною державою. Шкода, але і державою взагалі. Ми ще на шляху (хотілося б вірити) до неї. Поки що на цьому шляху ми втрачаємо й ознаки саме народу, а не населення (відповідальність за політичний вибір, за порядок у державі, боротьба за верховенство права, конституційний порядок), і сам народ у його фізичному вимірі", - пише Мороз.

"У такий спосіб поглиблюється прірва між байдужним народом і лукавою владою, яка тим часом зміцнює свої форпости, щоб відбиватися згодом від обманутого народу", - зазначив він.

Мороз також у черговий раз відкинув звинувачення в підкупі з боку Партії регіонів для переходу в антикризову коаліцію влітку 2006 року.

"Коли я був змушений зробити те, що не годиться робити всує — заприсягтися перед телеглядачами і радіослухачами всім найдорожчим, що ніхто із соціалістів не брав ні копійки за створення антикризової коаліції, допомогло на тиждень", - пише він.

"А потім узялися за старе, тому що сатанинська порода може діяти тільки за допомогою брехні і лицемірства. Звертався до її провідників, звертаюся і зараз: зробіть те саме, заприсягніться в чистоті своїх дій і намірів. Бог же, яким ви де треба і де не треба прикриваєтеся, один. Він усім воздасть", - додав лідер СПУ.

Українська правда