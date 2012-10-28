Динамо не змогло перемогти навіть Іллічівець

"Динамо" (Київ) на виїзді не змогло перемогти маріупольський "Іллічівець". Матч завершився нульовою нічиєю.

Дніпропетровський "Дніпро" на своєму полі впевнено переграв львівські "Карпати" - 2:0.

Голи забили Євген Селезньов на 30 хвилині з пенальті і Майкл Одібе на 45-ій.

Після цього у "Динамо" стало 25 очок (3 місце в турнірній таблиці), а у "Дніпра" - 27 (2 місце). Перше місце з 39 очками займає "Шахтар".

Сьогодні відбудеться завершальний матч туру: харківський "Металіст" прийме вдома "Зорю".