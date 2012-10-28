Динамо не змогло перемогти навіть Іллічівець
18:01, 28 жовтня 2012Політика
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В Україні завершилися 2 матчі 13-го туру чемпіонату з футболу.
Динамо зіграло в нічию в Маріуполі
"Динамо" (Київ) на виїзді не змогло перемогти маріупольський "Іллічівець". Матч завершився нульовою нічиєю.
Дніпропетровський "Дніпро" на своєму полі впевнено переграв львівські "Карпати" - 2:0.
Голи забили Євген Селезньов на 30 хвилині з пенальті і Майкл Одібе на 45-ій.
Після цього у "Динамо" стало 25 очок (3 місце в турнірній таблиці), а у "Дніпра" - 27 (2 місце). Перше місце з 39 очками займає "Шахтар".
Сьогодні відбудеться завершальний матч туру: харківський "Металіст" прийме вдома "Зорю".
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