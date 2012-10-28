Спостерігачі заявляють, що Тимошенко виглядає дуже хворою

"Ми поспілкувалися з Тимошенко, вона нас привітала і сказала, що наша присутність і присутність інших спостерігачів піде на користь Україні. Ми їй передали привіт з Європи. Це було дуже важливо з точки зору демократії, тому що кожна людина має право вибору. Нам було дуже цікаво і важливо простежити за тим, як проголосує Юлія Тимошенко ", - сказала євроспостерігач з Данії, парламентарій Парламентської асамблеї організації з безпеки і співробітництва в Європі Люкке Фрис, пише «Сегодня».

Спостерігач зі Швеції Ян Еріксон Урбан у свою чергу додав, що Юлія Тимошенко "виглядає дуже хворою".