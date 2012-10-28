Спостерігачі заявляють, що Тимошенко виглядає дуже хворою
18:57, 28 жовтня 2012Політика
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Іноземні спостерігачі, які були присутні під час волевиявлення Юлії Тимошенко, відзначили, що екс-прем'єр виглядає дуже хворою.
Спостерігачам не сподобався вигляд Тимошенко
"Ми поспілкувалися з Тимошенко, вона нас привітала і сказала, що наша присутність і присутність інших спостерігачів піде на користь Україні. Ми їй передали привіт з Європи. Це було дуже важливо з точки зору демократії, тому що кожна людина має право вибору. Нам було дуже цікаво і важливо простежити за тим, як проголосує Юлія Тимошенко ", - сказала євроспостерігач з Данії, парламентарій Парламентської асамблеї організації з безпеки і співробітництва в Європі Люкке Фрис, пише «Сегодня».
Спостерігач зі Швеції Ян Еріксон Урбан у свою чергу додав, що Юлія Тимошенко "виглядає дуже хворою".
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