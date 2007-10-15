Розпочалась зустріч Ющенка з Тимошенко і Кириленком

15:34, 15 жовтня 2007
Політика
2023

Повідомлення прес-служби Президента

Секретаріаті Президента України розпочалась зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з лідерами демократичних сил – лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та лідерами блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ і Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

У зустрічі бере участь секретар Ради національної безпеки та оборони Иван ПЛЮЩ.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter