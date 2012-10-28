Дані екзит-полу Савік Шустер Студіо
20:17, 28 жовтня 2012Політика
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До ВР проходять: Партія регіонів – 30,48%, ВО «Батьківщина» – 23,87%, «УДАР» – 14,67%, КПУ — 12,07%, ВО «Свобода» - 11,92% - exit-poll «Шустер Студио».
За результатами exit-poll телеканалу «Шустер Студіо», на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня політичні партії отримали наступні результати у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі: Партія регіонів – 30,48% голосів виборців, Об'єднана опозиція “Батьківщина” – 23,87%, партія «УДАР Віталія Кличка» – 14,67%, Комуністична партія України - 12,07%, Всеукраїнське об`єднання “Свобода” – 11,92%.
Як передає кореспондент УНІАН, результати exit-poll «Шустер Студио» були сьогодні оприлюднені в ефірі Першого національного телеканалу.
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