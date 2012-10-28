Дані екзит-полу Савік Шустер Студіо

За результатами exit-poll телеканалу «Шустер Студіо», на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня політичні партії отримали наступні результати у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі: Партія регіонів – 30,48% голосів виборців, Об'єднана опозиція “Батьківщина” – 23,87%, партія «УДАР Віталія Кличка» – 14,67%, Комуністична партія України - 12,07%, Всеукраїнське об`єднання “Свобода” – 11,92%.

Як передає кореспондент УНІАН, результати exit-poll «Шустер Студио» були сьогодні оприлюднені в ефірі Першого національного телеканалу.