П'яний виборець влаштував бешкет на виборчій дільниці

Як повідомив УНІАН керівник Запорізької обласної організації Комітету виборців України Роман П’ятигорець, на ДВК № 320511 (ОВК №81 - м. Токмак, Веселовський, Михайлівський, Приазовський, Приморський, Токмацький і Акімовський райони Запорізької області – УНІАН) «п'яний виборець дуже агресивно поводився на дільниці, потім вихопив списки виборців і кинув їх разом із бюлетенем у скриньку для голосування».

Він також зазначив, що до моменту інциденту на дільниці проголосувало близько 50% виборців.

Інформацію про подію УНІАН підтвердив голова ОВК №81 Володимир Костенко, який повідомив, що інформацію про інцидент передано в правоохоронні органи.

Як повідомив УНІАН начальник штабу ГУ МВС України в Запорізькій області Олег Курочкін, повідомлення про це правопорушення вже зареєстровано, за фактом події Приморським РВВС проводиться перевірка.