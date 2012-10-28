КВУ не помітив на Харківщині каруселей, а побачив частування алкоголем

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Харківського обласного відділення Комітету виборців України Михайло Камчатний.

«У процесі голосування порушень, які б могли вплинути на результат виборів, зафіксовано не було», - сказав М.Камчатний.

Він зазначив, що сьогодні на Харківщині були зафіксовані деякі незначні порушення процедурного характеру, помічені неточності в роботі виборчих комісій, внаслідок чого виникали черги виборців на деяких дільницях.

«Може й було щось локально, але якихось маніпуляцій з бюлетенями я не помітив», - наголосив М.Камчатний.

Він також зазначив, що КВУ не зафіксував на Харківщині випадку використовування виборчої технології «каруселі», про що заявляла політична партія ВО «Свобода», однак підтвердив факт пригощання алкогольними напоями виборців на деяких дільницях.