Ющенко змінив чернігівського губернатора

Тимчасово виконуючий обов`язки став головою ОДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Володимира ХОМЕНКА головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Як повідомляє прес-служба Президента, указ було підписано 12 жовтня. Як повідомляв УНІАН, 10 липня Президент підписав указ про звільнення Миколи ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської облдержадміністрації згідно з поданою ним заявою і призначив В.ХОМЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки губернатора.

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