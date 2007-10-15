Ющенко змінив чернігівського губернатора

15:43, 15 жовтня 2007
Політика
1012

Тимчасово виконуючий обов`язки став головою ОДА

Віктор Ющенко виступає під час зйомок програми ”Свобода слова”. Київ, 28 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Володимира ХОМЕНКА головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба Президента, указ було підписано 12 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Президент підписав указ про звільнення Миколи ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської облдержадміністрації згідно з поданою ним заявою і призначив В.ХОМЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки губернатора.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter