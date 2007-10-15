Ющенко змінив чернігівського губернатора
15:43, 15 жовтня 2007Політика
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Тимчасово виконуючий обов`язки став головою ОДА
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Володимира ХОМЕНКА головою Чернігівської обласної державної адміністрації.
Як повідомляє прес-служба Президента, указ було підписано 12 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, 10 липня Президент підписав указ про звільнення Миколи ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської облдержадміністрації згідно з поданою ним заявою і призначив В.ХОМЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки губернатора.
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