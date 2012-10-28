Тігіпко «дуже задоволений» результатом

Партія регіонів вдячна людям за підтримку і виправдає довіру своїх прихильників. Так заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко прокоментував результати exit-pool, згідно з якими ПР посідає перше місце в нинішніх виборчих перегонах, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Ми дуже задоволені результатом. За всіма exit-pool, Партія регіонів впевнено виграє вибори, нас влаштовує досить великий відрив від другого місця. Приблизно на такий результат ми й розраховували», - заявив він.

Політик також подякував виборцям Партії регіонів за підтримку.

«Ми дуже відповідально ставимося до вашої підтримки, ми відпрацюємо вашу довіру, виконаємо все, що обіцяли», - сказав С.Тігіпко.

Він також додав, що партія розраховує на ще більший результат за мажоритарними округами і на створення більшості з мажоритарникам. Крім того, С.Тігіпко зазначив, що вибори відбулися демократично, і це підтверджують міжнародні спостерігачі.

«Це вкрай важливо для України, тому що ми зробили ще один крок вперед у розвитку демократії», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, за результатами 5-ти незалежних exit-pool, на нинішніх виборах до Верховної Ради України в багатомандатному виборчому окрузі, Партія регіонів отримує близько 30%, ВО «Батьківщина» - близько 25%, партія «УДАР Віталія Кличка» - близько 15%, КПУ та ВО «Свобода» - майже по 12% голосів виборців. Інші партії, за результатами усіх exit-pool, не долають 5-відсотковий прохідний бар’єр.