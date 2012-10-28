Повалій тільки недавно дізналася, де знаходиться Верховна Рада

Народна артистка України Таїсія Повалій, другий номер у виборчому списку Партії регіонів, що лідирує на парламентських виборах, ще не вибрала комітет, в якому працюватиме у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

«Ще не вибрала. Давайте, пройдуть вибори, я прийду до Верховної Ради, мені Ігор (чоловік співачки Ігор Ліхута) недавно показав, де вона розташована», - сказала Т.Повалій.

При цьому вона зазначила, що не чекала і не мріяла бути народним депутатом. «Ви думаєте, що я все життя мріяла і чекала, коли я прийду (до парламенту – УНІАН)?», - сказала Т.Повалій.

Вона розповіла, що потрапила до списку Партії регіонів, тому що одержала відповідну пропозицію від цієї політичної сили, і погодилася.