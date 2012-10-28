Телевізійники оприлюднили екзит-поли по мажоритарці
22:21, 28 жовтня 2012Політика
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За даними Телевізійного екзит-полу, зробленого за замовлення каналів 1+1, "Інтер" та ICTV, у Верховній Раді України 7-го скликання можливе формування нової більшості на основі Партії регіонів.
По мажоритарці регіони взяли майже 28%, самовисуванці - 19%
Як повідомляє ТСН.ua, за даними TNS і SOCIS, у мажоритарних округах отримані такі результати exit-poll: Партія регіонів – 28%; cамовисуванці – 19%, ВО "Батьківщина" – 18%; "УДАР" - 10%; КПУ – 9%; ВО "Свобода" – 6%.
Інші сили набрали незначні відсотки.
Як зазначають експерти-соціологи, такі дані дають великі шанси на формування нової більшості на основі Партії регіонів. До них можуть приєднатися комуністи та багато самовисуванців.
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