Телевізійники оприлюднили екзит-поли по мажоритарці

Як повідомляє ТСН.ua, за даними TNS і SOCIS, у мажоритарних округах отримані такі результати exit-poll: Партія регіонів – 28%; cамовисуванці – 19%, ВО "Батьківщина" – 18%; "УДАР" - 10%; КПУ – 9%; ВО "Свобода" – 6%.

Інші сили набрали незначні відсотки.

Як зазначають експерти-соціологи, такі дані дають великі шанси на формування нової більшості на основі Партії регіонів. До них можуть приєднатися комуністи та багато самовисуванців.