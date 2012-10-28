ЦВК опрацювала 0.1% протоколів

Станом на 22.48 в Україні опрацьовано 0,1% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 0,1% протоколів дільничних виборчих комісій, за Партію регіонів проголосували 50,96% виборців; за ВО «Батьківщина» - 14,89%; партію «УДАР Віталія Кличка» - 6,95%; Комуністичну партію України - 14,56%; ВО «Свобода» - 5,86%.

Загалом пораховано 3391 голос.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера наголосив, що це дані зі спеціальних виборчих дільниць (з установ виконання покарань - УНІАН), і вони не є репрезентативними.