Кличко розраховує на перемогу 15-20 мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у виборчому штабі партії.

На питання журналістів про те, в якій кількості мажоритарних округів «УДАР» розраховує на перемогу своїх представників, В.Кличко відповів: «Розраховуємо на 15, можливо, 20 мажоритарників».

Він додав, що наразі важко назвати точніший показник, оскільки в багатьох округах позиції кандидатів у народні депутати дуже близькі.

Раніше керівник виборчого штабу партії «УДАР» Віталій Ковальчук відзначив, що «УДАР» розраховує загалом одержати в парламенті 60-70 місць.