Кличко розраховує на перемогу 15-20 мажоритарників
23:19, 28 жовтня 2012Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко розраховує на перемогу 15-20 представників його партії в мажоритарних виборчих округах.
Кличко: поки важко сказати точніше
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у виборчому штабі партії.
На питання журналістів про те, в якій кількості мажоритарних округів «УДАР» розраховує на перемогу своїх представників, В.Кличко відповів: «Розраховуємо на 15, можливо, 20 мажоритарників».
Він додав, що наразі важко назвати точніший показник, оскільки в багатьох округах позиції кандидатів у народні депутати дуже близькі.
Раніше керівник виборчого штабу партії «УДАР» Віталій Ковальчук відзначив, що «УДАР» розраховує загалом одержати в парламенті 60-70 місць.
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