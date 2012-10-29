«Свобода» і «УДАР» зупинили підозрілий exit-poll

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», «молоді люди з боксами "exit-poll ТОВ "Solding" сьогодні на території всього виборчого округу № 75 видавали анкети, в яких від людей потрібно було вказати ПІБ і контактний номер телефону». При цьому у відповідь на питання про те, на якій підставі проводяться дані «опитування», просто зникали.

«Під час повторної перевірки місць дислокації представників "exit-poll ТОВ "Solding" представник ВО «Свобода» Олександр Попов і кандидат у депутати Богдан Василенко («УДАР») заблокували групу махінаторів, вилучили два бокси з уже заповненими анкетами і викликали представників міліції, припинивши таким чином роботу фальсифікаторів на одномандатному виборчому окрузі № 75», - повідомляє прес-служба ВО «Свобода».

З якою метою збиралися персональні дані виборців і хто і з якою метою організував exit-poll, належить встановити працівникам правоохоронних органів, зазначається у повідомленні.