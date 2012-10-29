Експерт назвав «головну сенсацію» минулих виборів

Головна сенсація виборів до Верховної Ради, що пройшли 28 жовтня, це результат Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Про це в коментарі УНІАН заявив політолог Володимир Фесенко.

«Зрозуміло, що «регіонали» візьмуть близько половини депутатських мандатів по мажоритарці, а далі вже питання скільки: трохи менше половини, більше половини і, відповідно, скільки потенційних союзників буде серед непартійних депутатів. У них резерви є: це й партійні депутати-мажоритарники. На крайній випадок є ще й комуністи, особливо при виборах спікера», - сказав В.Фесенко.

Говорячи про дані exit-poll, політолог зазначив, що результат Партії регіонів абсолютно прогнозований. Зокрема, на думку В.Фесенка, такий результат ПР змогла отримати за рахунок соціальних ініціатив, використання адміністративного ресурсу, активної й ефективної рекламної кампанії.

«Головна сенсація – це звичайно ж результат «Свободи». 11-12% від них ніхто не очікував, ще кілька днів тому стояло питання - чи подолають вони 5-процентний бар'єр. Схоже, що на користь «Свободи» зіграло протестне голосування й визначення частини виборців, перш за все - опозиційно налаштованих виборців, у останні дні перед виборами. Частина виборців коливалися між трьома опозиційними силами», - зазначив В.Фесенко.

Також політолог відзначив, що партія «УДАР» отримала той результат, який і прогнозувався.

«Але, звичайно ж, могли отримати значно більше, але не вдалося», - підкреслив В.Фесенко.

На його думку, причиною цього став той чинник, що в «УДАРу» нестійкий електорат і частина можливих прихильників цієї партії не прийшли голосувати.

Також негативними чинниками для партії Віталія Кличка стала дискусія навколо теми опозиційної коаліції, а також критика «Батьківщини» й особливо «Свободи» на адресу «УДАРу».

Він підкреслив, що в результаті, в опозиції склалася ситуація, коли існує три центри й немає головної опозиційної сили.