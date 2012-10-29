Центрвиборчком опрацював 3% протоколів

Станом на 01.10 опрацьовано 3% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії.

Згідно з результатами опрацювання 3% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 45,77% виборців; за ВО «Батьківщина» - 17,50%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 9,55%; за Комуністичну партію України - 15,82%; за ВО «Свобода» - 4,54%.