Центрвиборчком опрацював 3% протоколів
01:33, 29 жовтня 2012Політика
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У Партії регіонів - 45,77%, «Батьківщини» - 17,50%, «УДАРу» - 9,55%, КПУ - 15,82%, ВО «Свобода» - 4,54%.
У ЦВК рахують голоси
Станом на 01.10 опрацьовано 3% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії.
Згідно з результатами опрацювання 3% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 45,77% виборців; за ВО «Батьківщина» - 17,50%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 9,55%; за Комуністичну партію України - 15,82%; за ВО «Свобода» - 4,54%.
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