ЦВК: дані про явку гальмує лише один округ

Станом 01.30 дані про явку виборців до Центральної виборчої комісії не надійшли лише зі 101-го округу в Кіровоградській області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до інформації, оприлюдненій у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою «Вибори-2012», за даними з 224 округів на парламентських виборах проголосувало 57,99% виборців.