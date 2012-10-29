ЦВК: дані про явку гальмує лише один округ
01:56, 29 жовтня 2012Політика
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Станом 01.30 дані про явку виборців до ЦВК не надійшли лише зі 101-го округу в Кіровоградській області.
Станом 01.30 дані про явку виборців до Центральної виборчої комісії не надійшли лише зі 101-го округу в Кіровоградській області.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до інформації, оприлюдненій у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою «Вибори-2012», за даними з 224 округів на парламентських виборах проголосувало 57,99% виборців.
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