Невідомі напали на штаб «Батьківщини»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об'єднаної опозиції «Батьківщина» в Одеській області, «близько 15 молодиків спортивної статури спробували силоміць прорватися в будівлю, де розташовується місцевий офіс Об'єднаної опозиції і приймальня народного депутата України Олександра Дубового».

«Провокатори під виглядом п'яної компанії наблизилися до входу до офісі і почали ногами бити співробітника приймальні, який перебував біля входу, поваливши його на землю, - відзначили в «Батьківщині». – Потім вчинили зухвалу спробу проникнути в приміщення, але зустріли опір співробітників, які були в той час на роботі».

Невдовзі на місце події прибули співробітники РВВС і наряд «Беркута», але не квапилися втручатися в те, що відбувається доти, доки народний депутат О.Дубовий особисто не почав скручувати зловмисників, які накинулися на нього, а на місце події не прибув начальник татарбунарського РВВС, повідомили в офісі «Батьківщини».

За свідченнями очевидців, «один з нападаючих, які не є жителями Татарбунар, мав зброю. Зловмисників було затримано і доставлено в райвідділ міліції».

В обласному штабі Об'єднаної опозиції припустили, що «можливим мотивом скоєного нападу була спроба блокувати роботу районного штабу ВО «Батьківщина» й офісу народного депутата О.Дубового під час підрахунку голосів на виборчих дільницях».

Разом з тим, у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС в Одеській області затримання людей, які напали на офіс «Батьківщини», пов'язують з конфліктом між охоронцем виборчого штабу і групою захмелілих відвідувачів сусіднього бару.

За словами начальника ВЗГ облУВС Володимира Шаблієнко, «представники двох сторін конфлікту наразі надають свідчення у Татарбунарському РВВС».