За попередніми даними явка не дотягнула до 58%

02:27, 29 жовтня 2012
Політика
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За попередніми даними, явка виборців на виборчих дільницях станом на 20.00 становить 57,99%.

Найбільш організованими виявилися львів`яни

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою ”Вибори-2012” на підставі отриманої інформації з виборчих дільниць 225 виборчих округів.

Так, у Криму явка становила 49,46%,

у Вінницькій області - 62,89 %,

у Волинській області – 65,74%,

у Донецькій області - 59,72%,

у Дніпропетровській області - 52,93%,

у Житомирській області - 59,32%,

у Закарпатській області - 51,61%,

у Запорізькій області - 55,96%,

в Івано-Франковській області - 61,86%,

у Київській області – 61,98%,

у Кіровоградській області - 54,25%,

у Львівській області – 67,13%,

у Луганській області – 57,68%,

у Миколаївській області – 52,22%,

в Одеській області - 49,64%,

у Полтавській області - 57,89%,

у Рівненській області - 61,83%,

у Сумській області - 57,68%,

у Тернопільській області - 66,78%,

у Харківській області – 53,08%,

у Херсонській області – 50,90%,

у Хмельницькій області – 62,32%,

у Черкаській області - 61,46%,

у Чернігівській області - 61,08%,

у Чернівецькій області - 59,66%,

у Києві – 62,11%,

у Севастополі - 49,65%.

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