За попередніми даними явка не дотягнула до 58%

За попередніми даними, явка виборців на виборчих дільницях станом на 20.00 становить 57,99%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою ”Вибори-2012” на підставі отриманої інформації з виборчих дільниць 225 виборчих округів. Так, у Криму явка становила 49,46%, у Вінницькій області - 62,89 %, у Волинській області – 65,74%, у Донецькій області - 59,72%, у Дніпропетровській області - 52,93%, у Житомирській області - 59,32%, у Закарпатській області - 51,61%, у Запорізькій області - 55,96%, в Івано-Франковській області - 61,86%, у Київській області – 61,98%, у Кіровоградській області - 54,25%, у Львівській області – 67,13%, у Луганській області – 57,68%, у Миколаївській області – 52,22%, в Одеській області - 49,64%, у Полтавській області - 57,89%, у Рівненській області - 61,83%, у Сумській області - 57,68%, у Тернопільській області - 66,78%, у Харківській області – 53,08%, у Херсонській області – 50,90%, у Хмельницькій області – 62,32%, у Черкаській області - 61,46%, у Чернігівській області - 61,08%, у Чернівецькій області - 59,66%, у Києві – 62,11%, у Севастополі - 49,65%.

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