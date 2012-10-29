За попередніми даними явка не дотягнула до 58%
За попередніми даними, явка виборців на виборчих дільницях станом на 20.00 становить 57,99%.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою ”Вибори-2012” на підставі отриманої інформації з виборчих дільниць 225 виборчих округів.
Так, у Криму явка становила 49,46%,
у Вінницькій області - 62,89 %,
у Волинській області – 65,74%,
у Донецькій області - 59,72%,
у Дніпропетровській області - 52,93%,
у Житомирській області - 59,32%,
у Закарпатській області - 51,61%,
у Запорізькій області - 55,96%,
в Івано-Франковській області - 61,86%,
у Київській області – 61,98%,
у Кіровоградській області - 54,25%,
у Львівській області – 67,13%,
у Луганській області – 57,68%,
у Миколаївській області – 52,22%,
в Одеській області - 49,64%,
у Полтавській області - 57,89%,
у Рівненській області - 61,83%,
у Сумській області - 57,68%,
у Тернопільській області - 66,78%,
у Харківській області – 53,08%,
у Херсонській області – 50,90%,
у Хмельницькій області – 62,32%,
у Черкаській області - 61,46%,
у Чернігівській області - 61,08%,
у Чернівецькій області - 59,66%,
у Києві – 62,11%,
у Севастополі - 49,65%.