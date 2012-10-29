В Одесі близько години були знеструмлені 8 виборчих дільниць

Як повідомили УНІАН в одеському штабі ВО «Батьківщина», подачу електроенергії в будівлі, де розташовані виборчі дільниці №№ 109, 133, 134, 135, 136, 137, 138 і 139, було припинено на початку першої години ночі.

У Південному районі електромереж пояснили, що причиною відключення стала поламка енергоустаткування в районі вулиці Ільфа і Петрова – її в екстреному порядку усунула бригада енергетиків РЕС.

26 жовтня керівництво Одеського обласного штабу "Батьківщини" виступило із заявою про підготовку масових фальсифікацій на парламентських виборах, зокрема, владою планується використання технології збоїв подання електроенергії на виборчих дільницях.

З урахуванням цього членам комісій від ВО «Батьківщина» було рекомендовано принести на дільниці в день голосування ручні ліхтарики, аби запобігти фальсифікаціям.