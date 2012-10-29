Спостерігач з РФ: вибори в Україні більш конкурентні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Севастополі заявив міжнародний спостерігач, представник організації «Народна дипломатія» (Москва) Іван Трушин.

«Маючи досвід голосування в Росії, загальна оцінка – набагато тут відвертіше і більше конкурентної боротьби. Представники всіх партій були як спостерігачі. Ми не бачили жодних утисків щодо цих представників. Всі сиділи, і, як годиться, не втручалися», - сказав він.

За словами І.Трушина, його «приємно здивувало, як багато було представників на кожній дільниці».

У свою чергу міжнародний спостерігач від СІS-EMO (Росія) Антон Батянов відзначив, що «вибори були прозорими».

За його словами, міжнародні спостерігачі під час відвідування дільниць під час голосування не зафіксували порушень, які могли б суттєво вплинути на результати голосування.