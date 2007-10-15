ЦВК оголосила офіційні результати виборів до парламенту

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, БЮТ одержав 30,71%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,15%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів.

Офіційні результати виборів на засіданні ЦВК оприлюднив голова комісії Володимир ШАПОВАЛ.

СПУ не подолала 3-відсотковий бар’єр, отримавши 2,86% голосів виборців, і до парламенту не потрапляє.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців. Явка виборців становила 62,02%.

Протокол про встановлення результатів позачергових парламентських виборів підписали усі 15 членів ЦВК без окремих думок.

«Під час встановлення результатів виборів усі суб’єкти виборчого процесу дотримувались законодавства України. Очевидно, на сьогодні всі члени ЦВК і всі суб’єкти виборчого процесу розуміють підходи до встановлення результатів і їх поділяють. Тому протокол підписали всі члени ЦВК», - сказала заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному суді і ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК, коментуючи журналістам дії ЦВК із встановлення офіційних результатів виборів.