Кандидати ПР лідирують у 114 мажоритарних округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, оприлюднені у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою «Вибори-2012».

Представники ПР лідирують в 13 регіонах України.

На другому місці - представники Об’єднаної опозиції «Батьківщина», які перемагають поки що у 28-ми округах, представники ВО «Свобода» - у 6 округах, представники «УДАРу» - у 4-х.

У двох округах перемагають представники Народної партії та партії «Єдиний центр». Також в одномандатних округах перемагають по одному представнику партій «Союз», «Україна – Вперед!» та Радикальної партії Олега Ляшка.

За результатами виборів в одномандатних виборчих округах оброблено 5% бюлетенів, однак є дільниці, на яких вже пораховано близько 20%.