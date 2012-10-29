Аваков: «Батьківщина» готова відстоювати результати в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час скайп-конференції з харківськими журналістами заявив голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков.

За його словами, на цих округах, за результатами exit-poll, який проводився на замовлення партії Інститутом регіональної політики, перемогли кандидати-мажоритарники від ВО «Батьківщина» Ігор Балута та Олександр Кірш.

За даними А.Авакова, на виборчому окрузі №168 опозиційний кандидат І.Балута набрав 38,4% голосів, кандидат від Партії регіонів Валерій Писаренко – 37,41%. За списками Партія регіонів набрала 31,6%, ВО «Батьківщина» - 23,55%, «Удар» - 15,38%, КПУ – 14,09%, ВО «Свобода» - 8,17% голосів. На окрузі було опитано 1652 респонденти.

На окрузі №169 А.Кірш набрав 39,35%, кандидат від Партії регіонів Ірина Бережна – 35,65% голосів. За списками Партія регіонів набрала 31,24%, ВО «Батьківщина» - 22,87%, «УДАР» - 17,62%, КПУ – 15,28%, ВО «Свобода» - 7,7% голосів. Було опрацьовано 1924 анкети респондентів.

А.Аваков підкреслив, що партія готова відстоювати перемогу своїх кандидатів-мажоритарників.

«Ми маємо перевагу і маємо намір захищати цю ситуацію», - сказав він.

У той же час в ефірі «7 каналу» Харківський міський голова Геннадій Кернес, посилаючись на результати exit-poll, заявив, що на всіх виборчих округах у Харкові перемогли кандидати від Партії регіонів.