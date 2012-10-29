"Свободі" до 10 листопада заборонили мітинги

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар облорганізації ВО «Свобода» Вікторія Момотюк, адмінсуд заборонив партії проводити мітинги під заявленим гаслом "Ні - фальсифікаціям!" біля облдержадміністрації, окружної виборчої комісії №152 та міськради аж до 10 листопада.

З позовом про заборону проведення «Свободою» мітингів у Рівному до окружного адмінсуду звернувся о 17.00 міський голова Рівного, кандидат у депутати по мажоритарному кругу №152 Володимир Хомко. Рішення суду про заборону мітингів було прийнято о 21.00.

У "Свободі" заявляють, що вважають таке рішення порушенням прав свободи слова та рівності щодо діяльності політичних партій, оскільки міськрада не заборонила через суд проведення аналогічного мітингу 29 жовтня «Молодими регіонами».

Підставою для звернення мера міста в адмінсуд щодо заборони мітингу «Свободи» нібито був лист начальника міської міліції Петра Єзгора про те, що правоохоронці не зможуть забезпечити правопорядок під час мітингу, оскільки в цей час будуть чергувати біля виборчих дільниць.