Польський експерт: ПР зможе сформувати більшість

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку в ефірі TVN24 висловив директор польського Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Адам Еберхардт, коментуючи попередні результати виборів народних депутатів України.

"Результат Партії регіонів буде зміцнений в одномандатних округах, де - як припускаю - кандидати влади, котрі декларували себе незалежними здобудуть переконливу перемогу. Немає жодної загрози втрати парламентської більшості для владної команди", - сказав він.

Експерт звернув увагу на слабкий результат на виборах опозиційних партій.

"Незважаючи на розчарування Януковичем, опозиція не змогла повною мірою залучити виборців, і виявляється, що Юлія Тимошенко у тюрмі якось особливо не збільшила симпатії до української опозиції", - зазначив він.

А.Еберхардт пояснив досить високі результати ВО "Свободи", яка вперше проходить до парламенту, та Комуністичної партії розчаруванням українців, як представниками чинної влади, так і класичної опозиції.

Він висловив думку, що у самому парламенті представники опозиційних сил, які потраплять до нього, можуть прийняти різні стратегії подальшої діяльності, а частина опозиціонерів може перейти у владу.

Експерт також припустив, що найбільше порушень може бути зафіксовано під час підрахунку голосів.

Водночас він нагадав, що в Україні діє президентсько-парламентська форма правління.

"Главою держави залишається Віктор Янукович. Якщо підтвердяться прогнози, та Партія регіонів зміцнить свій результат у мажоритарних округах, то політично нічого не зміниться", - сказав він.