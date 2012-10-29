Польський експерт: ПР зможе сформувати більшість
Партія регіонів у новообраній Верховній Раді зможе сформувати більшість за рахунок народних депутатів, обраних у мажоритарних округах.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку в ефірі TVN24 висловив директор польського Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Адам Еберхардт, коментуючи попередні результати виборів народних депутатів України.
"Результат Партії регіонів буде зміцнений в одномандатних округах, де - як припускаю - кандидати влади, котрі декларували себе незалежними здобудуть переконливу перемогу. Немає жодної загрози втрати парламентської більшості для владної команди", - сказав він.
Експерт звернув увагу на слабкий результат на виборах опозиційних партій.
"Незважаючи на розчарування Януковичем, опозиція не змогла повною мірою залучити виборців, і виявляється, що Юлія Тимошенко у тюрмі якось особливо не збільшила симпатії до української опозиції", - зазначив він.
А.Еберхардт пояснив досить високі результати ВО "Свободи", яка вперше проходить до парламенту, та Комуністичної партії розчаруванням українців, як представниками чинної влади, так і класичної опозиції.
Він висловив думку, що у самому парламенті представники опозиційних сил, які потраплять до нього, можуть прийняти різні стратегії подальшої діяльності, а частина опозиціонерів може перейти у владу.
Експерт також припустив, що найбільше порушень може бути зафіксовано під час підрахунку голосів.
Водночас він нагадав, що в Україні діє президентсько-парламентська форма правління.
"Главою держави залишається Віктор Янукович. Якщо підтвердяться прогнози, та Партія регіонів зміцнить свій результат у мажоритарних округах, то політично нічого не зміниться", - сказав він.