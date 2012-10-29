Яценюк вже має «схему» звільнення Тимошенко
06:58, 29 жовтня 2012Політика
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Голова ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сподівається, що новообрана Верховна Рада прийме закон про амністію, який дозволить звільнити лідера партії «Батьківщина», екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко.
Яценюк сподівається на новий склад ВР
Про це він заявив у коментарі УНІАН.
«Це дасть можливість прийняти закон про амністію й змусить Януковича підписати цей закон. І в результаті це звільнить Тимошенко», - сказав А.Яценюк.
Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.
З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.
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