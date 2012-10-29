Яценюк вже має «схему» звільнення Тимошенко

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Це дасть можливість прийняти закон про амністію й змусить Януковича підписати цей закон. І в результаті це звільнить Тимошенко», - сказав А.Яценюк.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.