ЦВК опрацювала 25,11% протоколів (результати)
07:13, 29 жовтня 2012Політика
22488 0
Опрацьовано понад 25% протоколів: у ПР - 37,09%, у «Батьківщини» - 20,79%, в «УДАРу» - 12,49%, у КПУ – 15,39%, у «Свободи» - 7,35%
ЦВК продовжує підрахунок
Станом на 6.55 опрацьовано 25,11% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Згідно з результатами опрацювання 25,11% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 37,09% виборців; за ВО «Батьківщина» - 20,79%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,49%; за Комуністичну партію України - 15,39%; за ВО «Свобода» - 7,35%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter