ЦВК опрацювала 29,79% протоколів (результати)

Станом на 7.45 опрацьовано 29,79% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Згідно з результатами опрацювання 29,79% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 36,63% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,02%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,64%; за Комуністичну партію України - 15,28%; за ВО «Свобода» - 7,57%.

Представники Партії регіонів продовжують лідирувати у 111-ти округах, представники "Батьківщини" - у 40, "Свободи" - у 9-ти, "УДАРу" - у 5-ти, Народної партії – у трьох, «Єдиного Центру» - у двох округах.

В одному окрузі лідирує представник партії "Союз", ще в одному - "Україна - Вперед!" й ще в одному - Радикальної партії Олега Ляшка.