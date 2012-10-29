ЦВК опрацювала 33,55% протоколів (результати)
08:48, 29 жовтня 2012Політика
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Опрацьовано 33,55% протоколів: у Партії регіонів - 36,20%, у «Батьківщини» - 21,23%, в «УДАРу» - 12,70%, у КПУ – 15,22%, у ВО «Свобода» - 7,78%
ЦВК продовжує підрахунок голосів
Станом на 8.37 опрацьовано 33,55% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Згідно з результатами опрацювання 33,55% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 36,20% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,23%; партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,70%; Комуністичну партію України - 15,22%; ВО «Свобода» - 7,78%.
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