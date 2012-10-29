ЦВК опрацювала 36,23% протоколів (результати)
09:22, 29 жовтня 2012Політика
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Опрацьовано 36,23% протоколів: у Партії регіонів - 35,90%, у «Батьківщини» - 21,39%, в «УДАРу» - 12,78%, у КПУ – 15,14%, у ВО «Свобода» - 7,92%
В Україні триває підрахунок голосів
Станом на 9.08 опрацьовано 36,23% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Згідно з результатами опрацювання 36,23% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 35,90% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,39%; партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,78%; Комуністичну партію України - 15,14%; ВО «Свобода» - 7,92%.
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