ЦВК опрацювала 40,14% протоколів (результати)

Станом на 9.57 опрацьовано 40,14% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Згідно з результатами опрацювання 40,14% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 35,61% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,55%; партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,83; Комуністичну партію України - 15,10%; ВО «Свобода» - 8,05%