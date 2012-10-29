ЦВК опрацювала 40,14% протоколів (результати)
10:21, 29 жовтня 2012Політика
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Опрацьовано 40,14% протоколів: у Партії регіонів - 35,61%, у «Батьківщини» - 21,55%, в «УДАРу» - 12,83%, у КПУ – 15,10%, у ВО «Свобода» - 8,05%
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Станом на 9.57 опрацьовано 40,14% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів виборців, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Згідно з результатами опрацювання 40,14% протоколів ДВК, за Партію регіонів проголосували 35,61% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,55%; партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,83; Комуністичну партію України - 15,10%; ВО «Свобода» - 8,05%
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