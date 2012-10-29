ЦВК опрацювала 45,94% протоколів (результати)

Станом на 11.11 в Україні опрацьовано 45,94% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 45,94% протоколів дільничних виборчих комісій, за Партію регіонів проголосували 35,15% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,90%; Комуністичну партію України - 14,94%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,87%, ВО «Свобода» - 8,26%; партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,67%; партію «Наша Україна» - 0,94% виборців, Радикальну партію Олега Ляшка – 0,94%.